Surfistas portuguesas dominam na prova da Costa de Caparica

As surfistas portuguesas mais cotadas mostraram o seu domínio no panorama europeu, com seis atletas a garantirem a presença na próxima fase do Caparica Surf Fest, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL).

A olímpica Teresa Bonvalot, com quatro títulos nacionais e um europeu, venceu a primeira bateria da ronda das 32, marcando 13,34 pontos, em 20 possíveis, nas duas melhores ondas (7,17 e 6,17), com Mafalda Lopes a ficar em segundo no segundo heat, com 8,16 (5,33 e 2,83), e Carolina Mendes, bicampeã lusa e campeã europeia, a passar também no segundo posto na bateria seguinte, com 9,90 (6,50 e 3,40).

Depois, no quarto heat, foi a vez de Francisca Veselko, que também já foi campeã portuguesa e campeã mundial júnior, a ficar no primeiro lugar, com 10,16 (5,33 e 4,83), e logo a seguir a olímpica Yolanda Hopkins, outra campeã nacional, repetiu o feito, marcando 11,33 pontos (6,33 e 5).

Na oitava e última bateria do dia, Maria Salgado também 'carimbou' a passagem aos oitavos de final, com 9,70 (5,60 e 4,10), perfazendo o total de seis surfistas lusas entre as 16 atletas que garantiram a continuidade na competição.

Pelo caminho ficaram hoje as compatriotas Beatriz La Fuente, Camila Cardoso, Erica Máximo, Gabriela Dinis, Maria Dias e Beatriz Costa, que se despediram da prova na Costa de Caparica, em Almada.

A próxima chamada para o Caparica Surf Fest, que decorre até sábado na Praia do Paraíso, está agendada para quinta-feira, às 7h00.