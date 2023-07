Surfista Teresa Bonvalot eliminada do Ballito Pro na África do Sul

Frederico Morais fica como o único representante luso

A portuguesa Teresa Bonvalot despediu-se hoje do Ballito Pro, na África do Sul, prova do circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf (WSL), e Frederico Morais é o último representante luso nesta etapa das Challenger Series.

A olímpica 'Teresinha', ex-campeã europeia, ficou no terceiro lugar da terceira bateria, com 9,96 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,13 e 3,83), à frente da norte-americana Zoe Benedetto (9,86), mas atrás da espanhola Nadia Erostarbe (12,93) e da australiana Zahli Kelly (10,87), que avançaram para os oitavos de final da competição.

Depois das eliminações, no domingo, de Francisca Veselko, campeã mundial júnior, e da olímpica Yolanda Hopkins, e também de Carolina Mendes, ex-campeã europeia, na segunda-feira, todas na primeira ronda, Portugal ficou hoje sem representantes no quadro feminino após o afastamento de Teresa Bonvalot, que competiu na segunda ronda devido ao ranking mais alto.

'Teresinha' partiu para a África do Sul, tal como Frederico Morais, em zona de qualificação para o circuito principal da WSL, já que ocupava o quinto lugar do ranking feminino.

Por seu turno, 'Kikas', que ocupa o 10.º lugar do ranking das Challenger Series - o último que dá entrada para o circuito mundial - é agora o único resistente português na prova sul-africana, e vai defrontar o brasileiro Alejo Muniz, o australiano Mikey McDonagh e o francês Jorgann Couzinet na quarta bateria da ronda dos 32.

O Ballito Pro é a terceira de seis etapas das Challenger Series, e apenas os 10 primeiros classificados do quadro masculino e as cinco primeiras da competição feminina asseguram um lugar no circuito de elite da WSL de 2024.

Depois das duas 'pernas' na Austrália, e da etapa na África do Sul, segue-se a prova nos Estados Unidos (EUA), ainda em julho, e, em outubro, há as etapas da Ericeira, em Portugal, e de Saquarema, no Brasil.