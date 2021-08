Surfista português Frederico Morais eliminado nos quartos de final no México

Redação com Lusa

Kikas perdeu frente ao australiano Jack Robinson.

O surfista português Frederico Morais foi eliminado esta quinta-feira nos quartos de final do Open do México, prova da Liga Mundial de Surf, ao perder com o australiano Jack Robinson.

Kikas terminou a sua bateria com 12,60 pontos (5,00 e 7,60 nas duas melhores ondas), ficando atrás de Robinson, que conseguiu 14,06 (6,83 e 7,23).

Na primeira prova depois de ter falhado os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, devido a um teste positivo ao novo coronavírus, Frederico Morais conseguiu a segunda melhor prestação da temporada, depois das meias-finais no Narrabeen Classic, na Austrália.