Surfista agredida no mar: "Achei que era um homem e fui defendê-lo"

Vários surfistas brasileiros profissionais, como o campeão mundial Filipe Toledo, manifestaram o seu apoio na publicação da surfista nas redes sociais

Sara Taylor, surfista norte-americana, foi agredida com murros pelo brasileiro João Paulo Azevedo na praia de Bali, na Indonésia. A discussão ocorreu após um litígio por uma onda. Taylor terá entrado na frente de um amigo do agressor, impedindo-o de "descer" aquela onda. Após isso, João Paulo Azevedo golpeou a cabeça da norte-americana.

Em entrevista ao jornal A Gazeta, o brasileiro disse ter agido sob impulso :"Não sei como a confusão começou de facto. Vi ela a empurrar o meu amigo, achei que era um homem e fui defendê-lo. Depois de bater, vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas, mas ela não aceitou. Depois disso ela foi ao meu carro, pegou na minha prancha e começou a parti-la. A partir daí, eu só me defendi", disse o surfista, conhecido como JP.

"Foi errado da minha parte agredi-la, agi no impulso do momento, eu tenho consciência disso. Fiquei chateado com a minha atitude", disse ainda.

Vários surfistas brasileiros profissionais, como o campeão mundial Filipe Toledo, manifestaram o seu apoio na publicação da surfista nas redes sociais e pediram desculpa pela atitude de JP. A marca de roupas que patrocinava Azevedo anunciou o fim do contrato com o surfista.

"A Quebra Onda, após tomar conhecimento dos lamentáveis fatos ocorridos, reitera que repudiámos todo e qualquer tipo de violência, sendo ela principalmente contra as mulheres. Tendo como inadmissível esse tipo de comportamento, comunicamos que tomamos a imediata decisão de terminar a nossa parceria com o atleta", pode ler-se na publicação nas redes sociais.