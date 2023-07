Surfista hawaiano morre na Indonésia após cortar uma artéria com a prancha

Mikala Jones esvaiu-se em sangue a surfar nas ilhas Mentawai

O mundo do surf chora a morte de Mikala Jones, experiente surfista hawaiano de 44 anos, que morreu na Indonésia após cortar acidentalmente a artéria femoral na virilha enquanto surfava nas ilhas Mentawai.

O surfista uruguaio Santiago Pereira estava no local e tentou socorre-lo, mas quando saiu da água já estava morto. Santiago Pereira relatou o que se passou ao sítio Duke.

Suspeita-se que se cortou com a própria prancha de surf.

Kelly Slater, lenda viva do surf, já lamentou a perda de Mikala Jones.

"Ele pôs a sua Gopro na boca e começou a remar com muita energia para apanhar a onda, apanhou-a, era muito grande, três vezes o seu tamanho... Um close out. Um close enorme. Quando saiu da espuma, alguns segundos depois, reparou que tinha um corte na virilha, pelo que decidiu largar o leash para não ficar com a perna presa. A onda seguinte atrás de nós era ainda maior do que a que ele apanhou e não conseguimos entrar para a procurar. Ele conseguiu passar por baixo dela. Depois outra onda igualmente grande, ele também conseguiu passar por baixo, mas desta vez já não tinha forças e não conseguia remar mais. Depois fomos à procura dele, o sobrinho deu-lhe a prancha e ele desmaiou em cima da prancha, completamente inconsciente. Estava a perder muito sangue. Pusemo-lo no barco, colocámos-lhe um torniquete com uma trela e apertámo-lo com um pau, enquanto lhe segurávamos as mãos e lhe dizíamos para não adormecer e para ficar connosco. Ele estava a respirar. De tempos a tempos, tentava mexer-se e gemia baixinho, mas intensamente. No caminho, Loki, o guia de surf, chamou rapidamente ajuda e uma ambulância. 20 minutos depois, chegámos à costa de Tuapejat, onde a ambulância estava à nossa espera. Tirámo-lo do barco com a ajuda de vários habitantes locais. Ele estava morto, totalmente inconsciente. Levámo-lo para a maca da ambulância, fechámos as portas e levámo-lo para o hospital, mas era demasiado tarde, Mikala já tinha morrido, mais de 20 minutos antes de o colocarmos no barco, Mikala já tinha perdido muito sangue", relatou Santiago Pereira.