Surfista atacado por tubarão no Havai morreu

Incidente da última terça-feira tinha suspendido o dia final do Maui Pro, do circuito mundial feminino, com a vítima a não resistir

A World Surf League anunciou esta madrugada que o surfista que foi alvo de um ataque de um tubarão na última terça-feira não sobreviveu, em Honolua Bay (Havai), devido aos ferimentos sofridos.

O incidente que envolveu um homem de 56 anos deu-se pouco antes do arranque do dia final do Maui Pro, a primeira etapa do circuito mundial feminino de 2021, que acabou interrompida.

Esta é a primeira vítima mortal resultante de um ataque de tubarão no Havai desde novembro de 2019.

A WSL procura agora um palco alternativo na ilha para concluir a prova.