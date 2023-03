Surf: Yolanda Hopkins avança para oitavos de final da prova de Peniche

Yolanda Hopkins esteve em destaque no segundo dia do Allianz Figueira Pro

Depois do sucesso da também olímpica portuguesa Teresa Bonvalot na primeira bateria, Portugal segue com as suas duas representantes para os oitavos de final do campeonato de Peniche.

A surfista portuguesa Yolanda Hopkins foi este sábado segunda na terceira bateria da ronda de abertura da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), na Praia de Supertubos, Peniche, garantindo um lugar na ronda das 16.

Yolanda, que representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, conseguindo um quinto posto, marcou 9,30 pontos nas duas melhores ondas (4,70 e 4,60), em 20 possíveis, ficando atrás da havaiana Carissa Moore, pentacampeã mundial (2011, 2013, 2015,2019 e 2020) e campeã olímpica, que fez 11,50 pontos (6,50 e 5), e superando a australiana Isabella Nichols, com 8,57 (4,87 e 3,70).

Depois do sucesso da também olímpica portuguesa Teresa Bonvalot na primeira bateria, Portugal segue com as suas duas representantes para os oitavos de final do campeonato de Peniche.

A terceira etapa do circuito mundial arrancou hoje, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e prevê-se competição para o resto do dia, agora com a prova feminina, após terem sido disputadas as 12 baterias da ronda inaugural dos homens.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal começou na quarta-feira (8 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.