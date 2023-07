Surf: Yolanda Hopkins avança no US Open, Mendes e Veselko eliminadas

A olímpica Yolanda Hopkins venceu a oitava bateria da primeira ronda com uma pontuação de 10,93 (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas.

A surfista Yolanda Hopkins foi a única das portuguesas que competiram este domingo no US Open, do circuito de acesso à elite da Liga Mundial de Surf, a avançar na prova, com Carolina Mendes e Francisca Veselko eliminadas.

A olímpica Yolanda Hopkins venceu a oitava bateria da primeira ronda com uma pontuação de 10,93 (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas, superando a norte-americana Kirra Pinkerton (9,23), a australiana Nyxie Ryan (7,74) e a havaiana Nora Liotta (7,30), garantindo um lugar na ronda das 32.

Yolanda Hopkins, campeã europeia em título, vai enfrentar na próxima fase as ex-top mundial Isabella Nichols e Nikki van Dijk, ambas australianas, e a espanhola Ariane Ochoa, na oitava bateria de uma ronda em que também já vai competir Teresa Bonvalot, a surfista portuguesa com melhor ranking nas Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surf (WSL).

Pelo caminho ficaram Carolina Mendes, a ex-campeã europeia lusa, e Francisca Veselko, campeã mundial júnior, eliminadas na primeira e na quinta bateria, respetivamente, da rondas das 48.

No quadro masculino, Frederico Morais é o único representante luso na prova norte-americana, e está posicionado na 10.ª bateria da segunda ronda, defrontando o francês Joan Duru, o australiano Jarvis Earle e o havaiano Eli Hanneman.

O surfista luso, tricampeão nacional (2013, 2015 e 2020) chega a esta etapa no terceiro posto no ranking das CS, depois de um 25.º e de um quinto lugar nas duas provas australianas e da segunda posição na África do Sul.

Do lado feminino, Teresa Bonvalot está na 11.ª posição, Kika Veselko é 16.ª classificada, Yolanda Hopkins 22.ª e Carolina Mendes 23.ª.

O US Open é a quarta de seis etapas das CS, competição na qual apenas os 10 primeiros classificados do quadro masculino e as cinco primeiras da competição feminina asseguram um lugar no circuito de elite da WSL de 2024.

Depois das duas pernas na Austrália e da etapa na África do Sul, decorre agora a prova nos Estados Unidos, e, em outubro, têm lugar as etapas da Ericeira, em Portugal, e de Saquarema, no Brasil.