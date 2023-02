Surf: trio português atinge meias-finais em Taghazout Bay

Redação com Lusa

Carolina Mendes, Francisca Veselko e Yolanda Hopkins apuraram-se para as meias-finais em Taghazout Bay, em Marrocos.

As sufistas portuguesas Carolina Mendes, Francisca Veselko e Yolanda Hopkins apuraram-se este sábado para as meias-finais em Taghazout Bay, em Marrocos, prova da Qualifying Series, enquanto os compatriotas Frederico Morais e Joaquim Chaves foram eliminados nos "oitavos".

Nos quartos de final, Carolina Mendes impôs-se com 8,40 pontos, diante da basca Nadia Erostarbe, para decidir um lugar na final com Yolanda Hopkins, que arrebatou 12,67, afastando Marion Philippe (4,77), da Polinésia Francesa.

Já Veselko, campeã do mundo de juniores, somou 12,77 e superiorizou-se à gaulesa Nahia Mihau (8,50), para enfrentar nas "meias" a francesa Pauline Ado.

No quadro masculino, "Kikas" foi o último na primeira bateria dos "oitavos" e, consequentemente, concluiu a prova em 13.º lugar, já que não foi além dos 5,23 pontos, insuficiente para os superar os 15 do francês Jorgann Couzinet e os 13,43 do sul-africano Adin Masencamp, que avançaram para a próxima fase. O gaulês Marc Lacomare registou 9,33 e também acabou eliminado.

No terceiro heat, contra surfistas franceses, Joaquim Chaves também ficou pelo caminho ao registar 7.17, contra os 8,17 de Justin Becret e 9,66 de Kauli Vaast, mas à frente de Iam Fontaine (5,40), concluindo a prova em nono lugar.