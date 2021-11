Surf: três surfistas portuguesas atingem quartos de final no Azores Pro

Francisca Veselko, Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes em frente na competição.

As surfistas Francisca Veselko, Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes apuraram-se para os quartos de final da Qualifying Series da Liga Mundial de Surf, que decorre em São Miguel.

A competição feminina está mais adiantada e disputou hoje a ronda de 16, tendo as três surfistas portuguesas seguido em frente, com Francisca Veselko a vencer a primeira série com 13.66, Teresa Bonvalot a segunda com 15.30 e Mafalda Lopes sido segunda na quarta série com 9.40.

De fora nesta fase ficaram Yolanda Hopkins, que pontuou 1.050 pontos com o seu nono lugar, e Carolina Mendes, que fez 885 pontos com o 13.º posto.

A competição masculina disputou apenas a ronda de 32, tendo rumado para a ronda de 16 os lusos Pedro Henrique, com 11.93 pontos, Francisco Almeida, com 11.26, que ocuparam os dois primeiros lugares na primeira série, e Vasco Ribeiro, com 12.57, que venceu a quarta série.

Menos sorte tiveram Guilherme Fonseca (10.33), quarto na segunda série, e Guilherme Ribeiro (8.63), terceiro na sétima série, que assim ficaram afastados da prova.

A praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.