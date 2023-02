Surf: Teresa Bonvalot segue em frente no Pro Pipeline no Havai

Redação com Lusa

A tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) marcou 6,34 pontos (em 20 possíveis), com 4,17 e 2,17 nas duas melhores ondas.

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot venceu esta quinta-feira a segunda bateria da ronda de eliminação do Pro Pipeline, no Havai, prova inaugural do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), e está nos 16 avos.

A tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) marcou 6,34 pontos (em 20 possíveis), com 4,17 e 2,17 nas duas melhores ondas, superando a australiana Isabella Nichols (4,73) e a norte-americana Courtney Conlogue (4,60), num heat marcado por um tubo - a manobra rainha do surf - que deu a vitória à "Teresinha".

Na próxima fase da competição, a olímpica vai enfrentar a brasileira Tatiana Weston-Webb, uma das mais reputadas surfistas do mundo, na terceira bateria.

Teresa Bonvalot beneficiou do estatuto de primeira suplente do circuito feminino de elite e foi convocada pela WSL para participar no Billabong Pro Pipeline, que decorre até 10 de fevereiro, em Ohau, no Havai (EUA), após desistência por lesão da francesa Johanne Defay.