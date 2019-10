Surf: Resultados do primeiro dia do Meo Rip Curl Pro Portugal

Nona e penúltima etapa do circuito mundial de surf arrancou esta quinta-feira em Peniche, na Praia de Supertubos, com a realização das primeiras rondas da prova masculina e feminina

MEO Rip Curl Pro Portugal

CIRCUITO MASCULINO

1.ª Ronda ("Seeding Round")

Heat 1: Willian Cardoso (10,60) vs. Kanoa Igarashi (8,83) vs. Ricardo Christie (5,50)

Heat 2: Griffin Colapinto (10,96) vs. Kolohe Andino (9,20) vs. Soli Bailey (7,74)

Heat 3: Yago Dora (13,56) vs. Italo Ferreira (12,37) vs. Frederico Morais (8,37)

Heat 4: Caio Ibelli (10,84) vs. Jordy Smith (8,30) vs. Crosby Colapinto (5,17)

Heat 5: Filipe Toledo (11,70) vs. Vasco Ribeiro (9,56) vs. Ezekiel Lau (9,33)

Heat 6: Gabriel Medina (14,67) vs. Joan Duru (8,60) vs. Miguel Blanco (6,80)

Heat 7: Jack Freestone (10,30) vs. Jadson Andre (9,53) vs. Owen Wright (8,73)

Heat 8: Deivid Silva (11,34) vs. Jeremy Flores (9,16) vs. Leonardo Fioravanti (6,43)

Heat 9: Julian Wilson (12,66) vs. Conner Coffin (10,97) vs. Jesse Mendes (7,33)

Heat 10: Peterson Crisanto (11,04) vs. Adrian Buchan (8,77) vs. Seth Moniz (5,47)

Heat 11: Sebastian Zietz (11,50) vs. Wade Carmichael (10,13) vs. Ryan Callinan (6,76)

Heat 12: Michael Rodrigues (12,27) vs. Kelly Slater (11,00) vs. Michel Bourez (8,06)

Nota: Os dois primeiros avançam para a terceira ronda, o último vai para a repescagem

EM ATUALIZAÇÃO