Surf: portugueses em pleno nos "oitavos" da segunda etapa do Challenger Series

Frederico Morais, Carolina Mendes, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko seguem em frente.

Os surfistas portugueses Frederico Morais, Carolina Mendes, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko qualificaram-se para os oitavos de final do Sydney Surf Pro, segunda etapa do circuito Challenger Series.

Os cinco portugueses em prova na Austrália asseguraram o pleno nos "oitavos", com as vitórias nos heats da segunda ronda, de Carolina Mendes, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins, mas também com os segundos lugares, nos casos de Francisca Veselko e Frederico Morais, este último na terceira eliminatória da competição masculina.

Kikas, que tinha entrado diretamente para a segunda ronda, fase em que foi segundo, com 10,6 pontos (5,67 e 4,93) atrás do indonésio Ketut Agus (11,33), superou os 16 avos de final novamente com o segundo posto, com 13,10 (6,83 e 6,27), sendo apenas batido pelo australiano Mikey McDonagh (15,57).

O surfista natural de Cascais vai voltar a competir na segunda bateria dos "oitavos", frente ao francês Maxime Huscenot.

Na competição feminina, Carolina Mendes vai entrar no terceiro heat, frente à norte-americana Bella Kenworthy, "Kika" Veselko e Teresa Bonvalot vão defrontar-se no sexto, antes de Yolanda Hopkins enfrentar a canadiana Erin Brooks.

O Challenger Series qualifica os 10 primeiros homens e as cinco primeiras mulheres para os circuitos principais.

Este circuito prevê a disputa de seis provas, as duas primeiras na Austrália, durante o mês de maio, seguindo-se campeonatos na África do Sul e nos Estados Unidos antes do EDP Vissla Pro Ericeira, em Ribeira d"Ilhas, entre 01 e 08 de outubro. A competição encerra no Rio de Janeiro, no Brasil, com o Corona Saquarema Pro, entre 14 e 21 de outubro.