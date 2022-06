Surf: Portugal termina Mundial de surf de juniores em oitavo lugar

Equipa lusa falhou a disputa das finais da prova

Portugal classificou-se no oitavo lugar do Campeonato do Mundo de surf de juniores, que se disputou entre 28 de maio e domingo em El Salvador, com 45 nações participantes, informou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Surf (FPS), em comunicado.

O Havai, que apesar de ser um estado norte-americano, competiu autonomamente e sagrou-se vencedor global do evento - cujas finais não foram disputadas por Portugal -, seguido pela Austrália e os Estados Unidos da América, respetivamente segundo e terceiro classificados.

"Tivemos alguns bons resultados, mas temos de ambicionar mais e trabalhar mais para que no futuro possamos lutar pelas medalhas individuais e uma medalha de equipa, algo que nunca conseguimos em juniores. Para isso, começaremos a definir já o plano para o Europeu em Santa Cruz e para o Mundial de 2023", declarou o selecionador nacional, David Raimundo.

O presidente da FPS, João Aranha, considerou tratar-se de "um bom resultado para uma seleção que sofreu uma profunda renovação, em que 10 dos seus 12 elementos fizeram a sua estreia com as cores nacionais".