Surf: Matias Canhoto sagra-se campeão nacional sub 14

Surfista de Peniche conquista o título do seu escalão na quarta e penúltima etapa do Nacional de Esperanças

Matias Canhoto, atleta de 13 anos do Peniche Surfing Clube, sagrou-se campeão nacional de surf na categoria sub 14,, na Praia Internacional do Porto.



Tiago Guerra, de 11 anos, em representação do Clube Nacional de Natação, sagrou-se vice-campeão nacional nesta prova.



Matias Canhoto foi o atleta que obteve maiores scores de ondas, na casa dos 6 e 7 pontos, tendo-se destacado com um surf consistente ao longo de toda a manhã, derrotando os adversários no decurso dos heats, tal como Tiago Guerra, o atleta que é também vice-campeão nacional na categoria de Sub-12.



O Nacional de Esperanças passou por Santa Cruz (sub-16 feminino e sub-18 feminino), Peniche (sub-12), São Pedro do Estoril (sub-16) e Porto (sub-14), terminando nos dia 10 e 11, na Ercieria, com o escalão sub-18.