Surf: Lucas Silveira vence prova europeia Pro Santa Cruz

Surfista, natural do Brasil, bateu, com resultado tangencial, o francês Gatien Delahaye na final

O brasileiro Lucas Silveira venceu, este sábado, o Pro Santa Cruz, prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf, disputado em Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Na final, Silveira bateu o francês Gatien Delahaye por um resultado quase idêntico: 12,93 pontos contra 12,83 decidiram a contenda a favor do brasileiro.

Sem portugueses no último dia, depois de caírem nos 16 avos de final, os franceses estavam em maioria nas opções, com Delahaye no segundo lugar e Kauli Vaast em terceiro, ex-aequo com o marroquino Ramzi Boukhiam.

O Estrella Galicia Pro Santa Cruz, última prova do circuito europeu de qualificação masculino de 3.000 pontos, terminou hoje na Praia de Santa Cruz, Torres Vedras, Lisboa.