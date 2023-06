Surf: licras de homenagem a atletas tornaram-se virais

Liga MEO Surf homenageou 26 desportistas portugueses com ação no Instagram que teve um alcance inédito

Na terceira etapa da Liga MEO Surf, o Allianz Ericeira Pro, os atletas utilizaram licras com nomes de 26 atletas nacionais famosos - de Cristiano Ronaldo a Miguel Oliveira, passando pelos campeões olímpicos Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Pedro Pichardo, Rosa Mota e Nelson Évora -, numa homenagem aos melhores de sempre.

A iniciativa, lançada pela Associação Nacional de Surfistas (ANS) a partir do dia 10 de junho, aumentou em 112% o alcance da prova, pois as partilhas de alguns dos atletas chegaram a 1,5 milhões no Instagram.

As licras de competição (produzidas em quatro cores, permitindo distinguir os surfistas durante as baterias) foram customizadas com os nomes de 26 desportistas:

Surf: Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Tiago Pires, Yolanda Hopkins, Nuno Vitorino e Marta Paço

Atletismo: Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro, Pedro Pichardo, Rosa Mota, Nelson Évora, Patrícia Mamona e Lenine Cunha

Automobilismo: António Félix da Costa e Armindo Araújo

Basquetebol: Neemias Queta

Canoagem: Fernando Pimenta

Futebol: Cristiano Ronaldo, Eusébio, Vítor Baía, Luís Figo e Jéssica Silva

Judo: Telma Monteiro

Motociclismo: Miguel Oliveira

Skate: Gustavo Ribeiro

Ténis: João Sousa

As imagens das licras e dos surfistas com elas vestidas foram alvo de vários posts e stories no Instagram da ANS, resultando numa forte visibilidade para a entidade que organiza o circuito nacional, a Liga MEO Surf, e seus patrocinadores. A publicação que mostrava as licras dos 26 homenageados foi o que teve o terceiro maior alcance nos últimos três meses.

Desportistas como Telma Monteiro, Lenine Cunha, Miguel Oliveira, e Jéssica Silva partilharam as imagens dos surfistas com as suas licras, num alcance total de mais de 1,5 milhões de utilizadores no Instagram.

Para Francisco Rodrigues, Presidente da ANS, "foi com muito orgulho que escolhemos o Dia de Portugal para homenagear alguns dos nossos melhores embaixadores". "O desporto português tem prestigiado as nossas cores pelo mundo fora, pelo que este é o momento ideal para os melhores surfistas portugueses os honrarem. A lista de personalidades é vasta, não esquecendo aqueles que, nas ondas, já defenderam as cores de Portugal na elite do surf mundial e nas competições olímpicas".

"Interações entre desportistas de elite de diferentes modalidades são sempre interessantes e apelativas para o público. Com o bónus de ser no dia 10 de Junho, do apelo da promoção das cores nacionais, este foi uma excelente ação por parte da ANS, e os resultados estão à vista", comentou Francisco Empis, da agência the bench, que trabalha com a ANS.