Surf: Jack Robinson enfrenta João Chianca na final de Supertubos

O australiano Jack Robinson, número um do ranking mundial, vai defrontar o brasileiro João Chianca na final da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche.

Nas 'meias', Jack Robinson (16,17 pontos) superou o brasileiro Yago Dora (12,40), enquanto João Chianca (17,10) venceu o australiano Callum Robson (10,17).

Dentro de água, ambos os finalistas deram um verdadeiro recital de tubos, a manobra rainha do surf, num dia com ótimas condições e com a multidão a vibrar no areal de Supertubos.

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e vai terminar esta terça-feira.