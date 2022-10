Surf: Guilherme Ribeiro é o novo campeão nacional

Surfista da Costa da Caparica destronou Vasco Ribeiro ao batê-lo na final emocionante do Bom Petisco Pro Peniche

Guilherme Ribeiro, da Associação de Surf Costa de Caparica (ASCC), é o novo campeão nacional de surf, pois conquistou a Liga MEO da forma mais emocionante possível, batendo o anterior campeão, Vasco Ribeiro, do Estoril Praia, numa final do Bom Petisco Pro Peniche que durou até à última onda.

A Liga MEO Surf chegou à última prova do ano com 11 candidatos ao título e encerrou com uma final entre o anterior campeão e o líder desta época. As contas eram simples: o vencedor em Peniche levava o título!

Vasco começou na frente, com ondas de 6,50 e 6,25 (12,72 pontos), mas a 12 minutos do final "Gui" teve uma pontuação de 7,25, que somou à de 7,00 que já tinha e passou a liderar (14,75).

O anterior campeão ainda teve uma pontuação de 7,90, passando a totalizar 14,40, para cair quando tentou a manobra que lhe daria o título, a segundos do final. Guilherme Ribeiro fez de imediato a festa, ainda na água.