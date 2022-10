Guilherme e Vasco Ribeiro vão decidir o título da Liga MEO Surf

"Gui", que chegou a Peniche como líder, e Vasco, campeão em 2021, estão em duelo em Peniche pela Liga MEO Surf.

Guilherme Ribeiro, que chegou ao Bom Petisco Peniche Pro com a licra amarela de líder do ranking nacional, e Vasco Ribeiro, campeão em título e que está a regressar à competição nesta prova, vão decidir este domingo o vencedor da Liga MEO Surf, depois de uma mudança da praia de Lagide para a de Pico da Mota, em busca das melhores ondas. Os dois Ribeiro, únicos que restam de 11 candidatos, vão entrar na água a partir das 8h30, mas ainda para disputarem os quartos-de-final.

Para ser campeão, Guilherme precisa de um resultado melhor que o de Vasco, enquanto este revalidará o título se for eliminado na mesma fase ou fizer ainda melhor.

O portador da licra amarela vai começar por enfrentar Francisco Ordonhas no heat 2, encontrando Afonso Antunes ou o jovem local Matias Canhoto - revelação da prova - se passar. Já Vasco encontrará Arran Strong, podendo ter depois José Champalimaud ou o ex-campeão Miguel Blanco.

Os dois candidatos ao título são favoritos a chegar à final se mantiverem a qualidade das exibições de ontem. Num dia de boas ondas, mas marcado pela chuva, "Gui" venceu a bateria 4 com 14,40 pontos, Vasco liderou a 6 com 13,15 pontos. Na fase seguinte Gui somou 13,85 e Vasco atingiu os 14,50. São notas elevadas e equilibradas.

Ontem, os restantes candidatos ao título foram sendo afastados.

Primeiro Francisco Almeida, Joaquim Chaves e Eduardo Fernandes, enquanto Tomás Fernandes brilhava com 16,50 pontos, mas para cair na ronda seguinte, que também teve a despedida do segundo do ranking, Guilherme Fonseca.

Afonso Antunes ainda está em prova, mas já sem hipóteses de destronar Vasco Ribeiro, agora líder virtual.

No domingo, as finais serão pelas 13h00, estando o título feminino já entregue a Teresa Bonvalot.