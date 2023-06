Surf: Frederico Morais e Francisca Veselko na quarta ronda do Mundial ISA

Veselko venceu o seu heat na terceira ronda, enquanto Frederico Morais avançou na competição com o segundo lugar na bateria.

Frederico Morais e Francisca Veselko avançaram para a quarta ronda Mundial ISA, em El Sunzal, em El Salvador, onde Guilherme Fonseca foi relegado para as repescagens, superadas por Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

Francisca Veselko venceu o seu heat na terceira ronda, enquanto Frederico Morais avançou na competição com o segundo lugar na sua bateria.

Guilherme Fonseca acabou por cair no quadro secundário, ao terminar no quarto lugar a sua bateria na terceira ronda, juntando-se a Guilherme Ribeiro que não entrou em competição - está na segunda ronda de repescagens.

Já na competição no quadro de repescagens da competição feminina, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins resistiram à segunda ronda, com um primeiro e um segundo lugares, respetivamente, prosseguindo em prova.

"Hoje [sábado] foi um dia positivo, só não foi perfeito porque o Guilherme Fonseca não encontrou as ondas no seu heat. A Kika [Veselko] e o Frederico Morais surfaram muito bem e continuam no main event, enquanto a Teresa e Yolanda deram uma boa resposta nas repescagens. Vamos entrar na fase decisiva não podemos falhar mas, repito, hoje foi quase perfeito. Todos estão a surfar bem, é uma questão de encontrar as ondas boas e continuar a progredir na competição", afirmou o selecionador português, David Raimundo, citado pela Federação Portuguesa de Surf.

A prova apura o melhor surfista masculino e a melhor feminina de cada continente (exceto a América, que usa os Pan-americanos para esse efeito) para os Jogos Olímpicos Paris'2024, além de atribuir os títulos mundiais da federação de cúpula da modalidade.

No ano passado, em Huntington Beach, nos Estados Unidos, Portugal terminou no quarto lugar da classificação coletiva, atrás de Estados Unidos, Austrália e França, numa competição em que Guilherme Fonseca chegou à final, terminando no quarto lugar, com a medalha de cobre, enquanto Bonvalot foi sexta, depois de desistir da competição, devido a uma luxação no joelho.

Em 2021, Yolanda Hopkins sagrou-se vice-campeã do mundo e Teresa Bonvalot amealhou a medalha de bronze, levando Portugal ao terceiro lugar e assegurando a qualificação para Tóquio'2020, quando alcançaram os quinto e nonos lugares, respetivamente.