Surf: favoritas avançam para os "quartos" em Peniche, líder Brisa Hennessy eliminada

epa09801871 US surfer Griffin Colapinto in action during his elimination round heat of the Meo Pro Portugal surfing event as part of the World Surf League (WSL) World Tour at Supertubos beach in Peniche, Portugal, 04 March 2022. EPA/JOSE SENA GOULAO

A maioria das surfistas mais experientes do circuito mundial de surf qualificaram-se, este sábado, para os quartos de final da prova de Peniche, com exceção de Brisa Hennessy, líder do ranking, que disse adeus à Praia de Supertubos.

A francesa Johanne Defay (11,10) abriu as hostilidades na ronda das 16 contra a australiana Molly Picklum (9,04), seguindo-se o duelo entre duas das surfistas com mais baterias disputadas no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), as australianas Stephanie Gilmore e Sally Fitzgibbons.

A primeira, que conta com sete títulos de campeã mundial, levou a melhor, com uma pontuação de 11 pontos, contra os 10,27 da rival. Depois, na terceira bateria do dia, a norte-americana Courtney Conlogue (10,26) impôs-se à costa-riquenha Brisa Hennessy (7,50), que chegou a Peniche no topo da tabela classificativa do quadro feminino, mas arrisca perder a licra amarela.

Seguiu-se a vitória da norte-americana Lakey Peterson (10,54) sobre a australiana Isabella Nichols (9,06), e o triunfo categórico da havaiana Carissa Moore (13, 17), cinco vezes campeã do mundo e campeã em título, sobre a australiana Bronte Macaulay (8,07).

Já a australiana Tyler Wright (14, 17), bicampeã do mundo (2016 e 2017), ganhou à jovem havaiana Gabriela Bryan (6,20), e a brasileira Tatiana Weston-Webb (14,83) superiorizou-se à havaiana Luana Silva (10,83).

Na última bateria, houve o resultado mais surpreendente, com a australiana India Robinson, de 21 anos, "rookie" (estreante) do circuito principal, a afastar a havaiana Malia Manuel, que ocupa o segundo lugar do "ranking" mundial.

A ação continua na Praia de Supertubos, mas agora com a prova masculina, na qual Portugal está representado por Frederico Morais, que vai competir contra o havaiano Ezekiel Lau na 10.ª bateria.

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e prolonga-se até 13 de março.