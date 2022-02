Surf: ex-campeão mundial Adriano de Souza falha Capítulo Perfeito

Brasileiro está lesionado, assim como Nicolau von Rupp

O antigo campeão do mundo Adriano de Souza está lesionado e vai falhar a oitava edição do Capítulo Perfeito, campeonato de surf que vai decorrer no sábado na Praia de Carcavelos, em Cascais.

O surfista brasileiro não é a única baixa de última hora neste evento, já que o português Nicolau von Rupp, que participou recentemente na prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf, na Nazaré, também está lesionado, tal como o australiano Adrian Buchan.

Nicolau vai ser substituído pelo compatriota João Guedes, enquanto Adriano de Souza e "Ace" Buchan são substituídos por Lucas Silveira (Brasil) e Cory Lopez (Estados Unidos).

O Capítulo Perfeito, campeonato que decorre no melhor dia de ondas do inverno, na Praia de Carcavelos, começa no sábado, com a chamada para o início do evento marcada para as 07:00, e as previsões apontam para uma ondulação forte de noroeste, com ondas acima dos dois metros, e vento 'offshore' (terra-mar) forte o dia todo, condições que prometem muitos tubos, a manobra rainha do surf.

Tiago Pires, também conhecido por "Saca", João Guedes, Miguel Blanco, Luís Perloiro e Pedro Boonman foram os mais votados pelo público e vão competir, tal como João Mendonça, convidado pela organização, e Pedro Monteiro, que venceu hoje os "trials" (prova de qualificação).

Já o contingente internacional é composto por Aritz Aramburu (Espanha), Bruno Santos (Brasil), Clay Marzo (Havai), Russel Bierke (Austrália), Lucas Silveira e Cory Lopez, somando-se Kiron Jabour (Havai), que foi escolhido pela organização.