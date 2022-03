Surf: ex-campeã mundial Tyler Wright nas repescagens em Peniche

Australiana foi relegada para a ronda de eliminação no primeiro dia da prova da Liga Mundial de Surf.

A australiana Tyler Wright, campeã do mundo em 2016 e 2017, foi relegada para a ronda de eliminação no primeiro dia da prova da Liga Mundial de Surf (WSL) em Peniche, que arrancou com a competição feminina.

A atleta, de 27 anos, ficou no terceiro lugar da quinta bateria da ronda inaugural, com 9,50 pontos, atrás das havaianas Luana Silva (11,83) e Malia Manuel (9,73), e vai tentar assegurar a continuidade na prova contra a compatriota India Robinson e a norte-americana Tia Blanco.

As outras favoritas, com a havaiana Carissa Moore, campeã mundial em título, à cabeça, garantiram todas um lugar na terceira ronda.

Já as havaianas Gabriela Bryan, Bettylou Sakura Johnson e a australiana Bronte Macaulay vão discutir entre si a segunda bateria da ronda de eliminação, na qual as duas primeiras classificadas de cada bateria avançam para a próxima fase, e a última diz adeus a Peniche.

A competição arrancou hoje, ao meio-dia, na Praia de Supertubos, e o período de espera do MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl dura até ao dia 13 de março.

A organização avisou que ainda hoje devem decorrer quatro rondas do evento masculino, com o foco apontado para as prestações do norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, na segunda bateria, e para o português Vasco Ribeiro, convidado pela organização, na quarta bateria.