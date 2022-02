Surf: Concha Balsemão na terceira ronda do Boomerang Beach

Redação com Lusa

Etapa do circuito mundial de qualificação de surf.

A portuguesa Concha Balsemão apurou-se para terceira ronda do Great Laques Pró, etapa do circuito mundial de qualificação de surf, em Boomerang Beach, na Nova Gales do Sul.

A atleta do Algarve contabilizou 8,75 pontos (4,25 e 4,50), ficando apenas atrás da australiana Nyxie Ryan, vencedora da bateria um da segunda ronda, com 9,75 (5,00 e 4,75), ambas à frente das também surfistas da casa Grace Knight, que obteve 5,20 (2,65 e 2,55) e Charlize Everitt, que somou 3,80 (1,50 e 2,30).

Na próxima fase, Concha Balsemão vai enfrentar as australianas Piper Harrison, Holly Williams e Arabella Wilson.

Em 2020, a jovem radicada na Austrália, de 19 anos, chegou aos quartos de final deste campeonato, terminando-o no nono lugar, naquele que é o seu melhor resultado no circuito.