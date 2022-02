Surf: Concha Balsemão na segunda ronda em Boomerang Beach

Redação com Lusa

Etapa do circuito mundial de qualificação de surf.

A portuguesa Concha Balsemão apurou-se para a segunda ronda do Great Lakes Pró, etapa do circuito mundial de qualificação de surf, em Boomerang Beach, na Nova Gales do Sul.

A surfista algarvia somou 10,7 pontos no primeiro heat do campeonato que vale 1.000 pontos, avançando para a segunda ronda, na qual vai defrontar as australianas Nyxie Ryan, Charlize Everitt e Grace Knight, também na primeira bateria da eliminatória.

Em 2020, a jovem radicada na Austrália, de 19 anos, chegou aos quartos de final deste campeonato, terminando-o no nono lugar, naquele que é o seu melhor resultado no circuito.