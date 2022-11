Surf: Carolina Mendes e Francisca Veselko avançam no Saquarema Pro

Redação com Lusa

Juntaram-se esta quinta-feira a Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot na segunda ronda.

As surfistas portuguesas Carolina Mendes e Francisca Veselko juntaram-se esta sexta-feira a Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot na segunda ronda do Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.

Na 15.ª bateria, Mendes conseguiu 9.90 pontos e seguiu em frente com a basca Nadia Erostarbe (10.20), enquanto Veselko venceu a 16.ª heat com 12.56, melhor do que Chelsea Tuach (10.97), atleta de Barbados que também seguiu em frente.

No Rio de Janeiro, a próxima ronda terá quatro lusas em prova, com estas a somarem-se às olímpicas Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot, enquanto Mafalda Lopes foi eliminada na quinta-feira.

Em Saquarema, o foco está em Teresa Bonvalot, que chega ao Rio de Janeiro na sétima posição do ranking, dois postos apenas abaixo do cut de qualificação.

No setor masculino, Frederico Morais foi o único luso em prova, caindo na primeira ronda, na terça-feira.