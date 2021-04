Surf: brasileiro Ítalo Ferreira e havaiana Carissa Moore vencem Newcastle Cup

Português Frederico Morais ficou no nono posto.

O surfista brasileiro Ítalo Ferreira e a havaiana Carissa Moore, ambos campeões do mundo em título, ganharam este sábado as provas masculina e feminina na Newcastle Cup, na Austrália, tendo o português Frederico Morais terminado no nono lugar.

Na final, Ítalo Ferreira levou a melhor sobre o compatriota Gabriel Medina, bicampeão mundial (2014 e 2018), com uma pontuação de 14,94 contra os 13,27 do rival, conquistando ainda a liderança do "ranking' do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), que estava com o havaiano John John Florence.

Quanto à competição feminina, o duelo entre a tetracampeã mundial Carissa Moore e a "rookie' (estreante) australiana Isabela Nichols terminou com a vitória da surfista mais experiente, que pontuou 15,73, com a adversária a marcar 8,34 pontos.

Com a vitória, Carissa Moore também ascende à liderança do "ranking' mundial feminino, completadas que estão as duas primeiras etapas do circuito de elite de 2021 da WSL.

O português Frederico Morais foi derrotado pelo finalista vencido, Gabriel Medina, na primeira bateria dos oitavos de final da Newcastle Cup, tendo ficado com o nono posto, depois de um 17.º na primeira prova disputada no Havai, em dezembro.

Após a Newcastle Cup, serão disputadas mais três provas na Austrália, em Narrabeen, Margaret River e Rottnest.