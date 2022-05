Surdolímpicos: Portugal com diploma e recorde nacional na natação no primeiro dia

Portugal fechou com um diploma e um recorde nacional na natação o primeiro dia de competição nos Jogos Surdolímpicos, que decorrem em Caxias do Sul, no Brasil, nos quais está representado por 12 atletas.

Na segunda-feira, na Piscina Recreio Guarani, a estafeta masculina dos 4x100 metros livres - composta por Diogo Neves, Miguel Cruz, Ricardo Belezas e Tiago Neves - terminou a final na sexta posição, com a marca de 3.57,64 minutos, que constitui novo recorde de Portugal.

Nas provas individuais, Tiago Neves terminou as eliminatórias dos 50 metros mariposa no 10.º lugar da geral, com a marca de 26,85 segundos, enquanto o irmão, Diogo Neves, obteve o 30.º lugar, com 31,44 segundos.

Nos 400 metros livres, Miguel Cruz foi o melhor português com a marca de 4.35,51 minutos, que lhe garantiu o 13.º lugar, enquanto Ricardo Belezas foi 15.º, com o tempo de 4.38,47 minutos.

Na prova de 1.000 metros sprint de ciclismo, disputada perto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, sob chuva torrencial, André Soares e João Marques ficaram pelos oitavos de final da prova a eliminar.

Hoje, Portugal estará representado na competição, por Tiago Neves, que nada as eliminatórias dos 50 metros bruços, e pela judoca Joana Santos que chega à competição dos -57 kg com o estatuto de campeã mundial.

Nos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021, adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, são esperados cerca de 4.500 atletas de 100 países para competirem nas 20 modalidades do calendário surdolímpico.

Portugal, que estará representado em seis modalidades, somará a sua oitava participação portuguesa em Jogos Surdolímpicos, competição na qual já conquistou 13 medalhas.

O evento, que decorre até 15 de maio, é organizado pelo Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD), criado em 1924 e que em 1955 foi admitido pelo Comité Olímpico Internacional como federação internacional.