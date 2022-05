Surdolímpicos: judoca Joana Santos será a porta-estandarte de Portugal na abertura

Redação com Lusa

A judoca Joana Santos será hoje a porta-estandarte de Portugal na abertura dos 24.ºs Jogos Surdolímpicos, competição que vai decorrer na cidade brasileira de Caxias do Sul e que reúne 4.500 atletas, com Portugal a somar a oitava participação.

Joana Santos, que é a única atleta feminina da comitiva lusa, foi a escolhida para ser a porta-estandarte na cerimónia de abertura que vai decorrer hoje, às 18h00 locais (22h00 em Lisboa), no Ginásio do SESI, em Caxias do Sul.

A judoca lusa é a atual campeã mundial de -57 kg, e dona de três medalhas em Jogos Surdolímpicos, todas na categoria -63 kg.

Nos Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021, adiados no ano passado devido à pandemia de covid-19, são esperados cerca de 4.500 atletas de 100 países para competirem nas 20 modalidades do calendário surdolímpico.

Portugal, que estará representado em seis modalidades, somará a sua oitava participação portuguesa em Jogos Surdolímpicos, competição na qual já conquistou 13 medalhas.

O evento, que decorre até 15 de maio, é organizado pelo Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD), criado em 1924 e que em 1955 foi admitido pelo Comité Olímpico Internacional como federação internacional.

Para participar nos Jogos, os atletas devem ter perdido 55 decibéis no seu "ouvido melhor", não sendo permitido o uso de quaisquer aparelhos ou implantes auditivos.