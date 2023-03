Supertubos espera até às 11:45 para arranque da competição de surf

Depois de dois dias sem ação, por causa do vento forte e desfavorável, a organização do MEO Rip Curl Pro Portugal, cujo período de espera começou na quarta-feira, voltou a adiar o começo do campeonato na primeira chamada do dia, que estava marcada para as 07:15

A prova portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche, está esta sexta-feira 'on hold', à espera da melhoria das condições das ondas na praia de Supertubos, com nova chamada marcada para as 11:45.

Depois de dois dias sem ação, por causa do vento forte e desfavorável, a organização do MEO Rip Curl Pro Portugal, cujo período de espera começou na quarta-feira, voltou a adiar o começo do campeonato na primeira chamada do dia, que estava marcada para as 07:15.

Caso a decisão seja positiva, a competição na terceira etapa do circuito da elite mundial começa às 12:02, informou a WSL.

A terceira etapa do circuito mundial vai ser disputada em Peniche, até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

'Kikas' vai disputar na quinta bateria da primeira ronda, frente ao australiano Jack Robinson, atual líder do circuito depois das duas provas realizadas no Havai (Pipeline e Sunset Beach), e o havaiano Barron Mamiya.

No quadro feminino, Teresa Bonvalot está no primeiro 'heat' perante a australiana Tyle Wright, bicampeã mundial em 2016 e 2017, e a havaiana Bettylou Sakura Johnson, enquanto Yolanda Hopkins encara a australiana Stephanie Gilmore, atual campeã do mundo e detentora de oito títulos, em 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2018 e 2022, e a norte-americana Caitlin Simmers.