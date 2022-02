SuperBowl sem Tom Brady: saiba mais sobre a final deste domingo

LA Rams e Cincinatti Bengals (23h30 horas, Eleven Sports) jogam a final da Liga de Futebol Americano. Sem Tom Brady, a maior figura de todos os tempos e detentor de vários recordes na NFL, decide-se esta madrugada o novo vencedor da Liga. Os Rams jogam em casa e os Bengals são uma surpresa gigante.

A 56.ª edição do SuperBowl, a 52.ª da era moderna, joga-se este domingo entre os LA Rams e os Cincinatti Bengals (23h30 horas, com transmissão na Eleven Sports).

Depois de, na temporada passada, os Tampa Bay Buccaneers terem conquistado o título como anfitriões, num encontro com os Kansas City Chiefs, este será apenas o segundo ano na história em que um emblema joga a final da Liga de Futebol Americano (NFL) em casa. A "sorte" tocou aos Rams, que terminaram a temporada de 2021 com 12 vitórias e cinco derrotas na fase regular, sob o comando de Sean McVay, que está a cumprir o quinto ano na equipa.

Do outro lado estão os Bengals, que surpreenderam tudo e todos, mesmo os mais atentos e fervorosos seguidores deste fenómeno, num percurso liderado pelo jovem (25 anos) Joe Burrow.

A formação de Cincinatti nunca foi campeã e não ganhava um jogo dos playoffs desde 1991, mas derrotou, respetivamente, Oakland Raiders, Tennessee Titans e Chiefs, estes de forma fenomenal, para atingir uma final que não estava mesmo nas previsões de ninguém.

De resto, os Bengals acabaram as últimas três temporadas em posições do fundo da tabela e não chegavam aos playoffs desde 2015. Dez vitórias e sete derrotas é o saldo desta franquia na primeira fase da competição, um conjunto que é orientado por Zac Taylor pela terceira época consecutiva.



O abandono do maior de sempre

Detalhe importante é o facto de a final desta noite realizar-se pouco tempo após o anúncio da retirada de Tom Brady, o melhor jogador de sempre da NFL, detentor de muitos recordes, inclusivamente de títulos - sete, mais do que qualquer equipa - e três vezes MVP (Jogador Mais Valioso) da NFL, em 2007, 2010 e 2017.

Brady, de 44 anos, casado com a modelo brasileira Gisele Bundchen de quem tem dois dos seus três filhos - Benjamin Rein Brady, de 12 anos, e Vivian Lake Brady, de nove - desta vez não conduziu os Tampa Bay à final do SuperBowl, tendo sido batido precisamente pelos LA Rams nos playoffs.

Quando se esperava que jogasse até aos 45, Brady, vencedor de seis títulos pelos New England Patriots e um pelos Buccaneers, decidiu terminar a carreira e, desta vez, o favoritismo é da equipa de Los Angeles, que perdeu o SuperBowl de 2018/19 e está de novo na decisão para procurar o triunfo que conseguiu pela última vez há 22 anos, tinha o emblema ainda sede em St. Louis.

A transmissão

A NBC é quem irá transmitir o jogo para os Estados Unidos, sendo que, a cada três anos dá-se uma mudança de canal entre os três parceiros da NFL. O começo da transmissão estará a cargo de uma grande estrela Holywood, Halle Berry, que fará uma espécie de introdução ao evento. Os anúncios continuam a atingir valores astronómicos: no ano passado, a NBC cobrou 6,5 milhões de dólares (5,6 milhões de euros) por 30 segundos, isto depois de, no ano anterior, a CBS ter cobrado menos um milhão.

Entre as marcas anunciantes, destacam-se Budweiser, Coca-Cola, Pepsi e Hyundai, que estão de regresso após um ano de ausência devido às quebras sofridas com a covid-19.

O espetáculo é ao intervalo

O jogo disputa-se no SoFi Stadium, casa dos Rams e também da outra equipa de Los Angeles, os Chargers. Inaugurado em 2020, com capacidade para 70 000 pessoas, o recinto vai estar esgotado para um Super Bowl cujos bilhetes foram vendidos a preços "pornográficos" - o mais barato estava a cerca de 5 000 dólares, algo como 4 400 euros.

O famoso espetáculo do intervalo - para muitos o grande acontecimento da noite, onde o investimento é enorme e, muito para além da música, são coreografias, jogos de luzes ou pirotecnia - terá atuações de artistas de renome do hip-hop, como Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar e Snoop Dogg.

Para a história ficarão atuações como as de Prince, já falecido, Rolling Stones, Aerosmith, Lenny Kravitz, Coldplay ou Maroon 5. O primeiro aconteceu em 1993, com a subida ao palco de Michael Jackson, outra figura já desaparecida. Da família Jackson, ficou ainda o momento em que, numa atuação com Justin Timberlake, este expôs o seio direito de Janet Jackson. Foi em 2004, em Houston, e tal acontecimento fez a irmã de Michael ser a mais procurada nesse mesmo ano e no seguinte na Internet.