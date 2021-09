"Superar resultado na Colômbia e conquistar uma medalha é o grande objetivo"

Redação com Lusa

André Coelho, fixo do FC Barcelona, integrante do estágio de Viseu, falou sobre os objetivos da seleção de futsal

A dois dias de iniciar o ciclo final de jogos de preparação para o Campeonato do Mundo de futsal Lituânia'2021, Portugal continua focado na obtenção de uma medalha, superando a edição realizada na Colômbia, na qual foi quarto.

André Coelho, fixo do FC Barcelona, integrante do estágio de Viseu, é um dos jogadores que ainda faz a ligação desse Mundial de há cinco anos, quando era um dos jogadores lusos mais novos.

"O nosso foco sabemos bem qual é, uma medalha. As nossas expetativas estão altas. Estamos focados na fase de grupos, porque sabemos perfeitamente a dificuldade que representa ultrapassar a fase de grupos. O nosso foco está em superar o resultado da Colômbia e, portanto, uma medalha está no nosso grande objetivo", assume o jogador, que alinhará na sexta­-feira e domingo nos últimos jogos de preparação, contra o Paraguai.

Em declarações ao site da FPF, André Coelho destacou a experiência de esta ser já a sua segunda presença em fases finais: "Na Colômbia disputei a minha primeira fase final e claro que senti o facto de ser dos mais novos - o nervosismo inicial... No Europeu, já consegui abordar de forma diferente a fase final. Faz parte do processo de crescimento. Já estou na seleção há cinco anos, pelo que a minha capacidade de gerir as emoções está melhor. Estou a crescer cada vez mais e espero estar em grande, a fazer e a dar tudo pela seleção."

André Coelho era o segundo mais jovem da equipa no Mundial da Colômbia em 2016, e o mais jovem dos campeões da Europa na Lituânia, em 2018. No espaço de cinco anos somou 63 internacionalizações e 18 golos e já é referência para os mais jovens.

"Revejo-me neles. Tive a sorte de ter tido grandes professores - o João Matos, o Ricardinho, o Cardinal, o Bebé, o Vítor Hugo... tive um leque de exemplos que me permitem, atualmente, tentar fazer o papel deles e estou a fazer o meu melhor para os acolher. Eu sou mais um a ajudar. Neste caso, já estou do lado oposto, ou seja, a recebê-los. Tive tão bons exemplos que tornam o meu papel, de ajudá-los a integrarem-se connosco, muito mais fácil", explicou.

Depois de jogar contra o Paraguai, a seleção lusa segue então para a Lituânia, para o Mundial que se disputa entre 12 de setembro e 3 de outubro.

A comitiva lusa viajará no dia 9 de setembro (quinta-feira) para Kaunas. Portugal joga as partidas da fase de grupos a 13, 16 e 19 de setembro, diante de Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos, respetivamente. Os dois primeiros encontros serão jogados em Kaunas e o terceiro em Klaipeda.