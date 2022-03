Stephen Ferreira termina MyGolfLife na 35.ª posição

O golfista português Stephen Ferreira terminou este domingo na 35.ª posição o MyGolfLife, disputado em Hartbeespoort, África do Sul.

Stephen Ferreira, que no sábado ocupava a 41.ª posição, concluiu o torneio com um agregado de 276 pancadas (12 abaixo), tendo marcado 70 shots (duas abaixo do Par) na última volta.

O português, que concluiu empatado com outros 11 jogadores, entregou hoje um cartão com um duplo bogey (duas acima), um bogey (uma acima) e sete birdies (uma abaixo).

O espanhol Pablo Larrazábal venceu o torneio com um agregado de 266 pancadas (22 abaixo).