Stephen Ferreira termina challenge na África do Sul no 35.º lugar

Stephen Ferreira terminou este domingo no 35.º lugar o Limpopo Championship, prova do circuito challenge que decorreu na África do Sul, tendo terminado com 284 pancadas (quatro abaixo do par do campo).

O golfista português, cuja melhor volta foi a primeira, a qual cumpriu o percurso em 68 pancadas (quatro abaixo), efetuou este domingo uma volta abaixo do par, com 71, num dia em que efetuou três birdies (uma abaixo do par do buraco) e um duplo-bogey (duas acima), fechando a prova no 35.º lugar.

O torneio, da segunda divisão do golfe europeu, foi conquistado pelo sul-africano JC Ritchie, que ocupava a segunda posção na véspera, terminando com um total de 269 pancadas.