Stephen Ferreira segue em 41º no MyGolfLife na África do Sul

Redação com Lusa

Stephen Ferreira cumpriu este sábado, com 68 pancadas, a terceira volta do MyGolfLife em golfe, a decorrer em Hartbeespoort, África do Sul, e parte para o último dia na 41ª posição.

Stephen Ferreira repetiu os 68 shots (quatro baixo do par) conseguidos na sexta-feira, tendo marcado três bogeys (uma acima), cinco birdies (uma abaixo) e um eagle (duas abaixo).

O português, que terminou o primeiro dia com 70 pancadas, segue com um agregado de 206 shots, em igualdade com mais dois golfistas.

O sul-africano Hennie du Plessis com um total de 197 pancadas (19 abaixo do Par), que é secundado a duas pancadas pelo quarteto formado pelo seu compatriota Richard Sterne, e pelos espanhóis Pablo Larrazábal, Nacho Elvira e Adri Arnaus.