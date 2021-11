Stephen Ferreira foi o melhor português no Joburg Open, suspenso devido a trovoada

Para além do melhor classificado, Portugal também está representado através de Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos e Pedro Figueiredo

Dos quatro golfistas portugueses a disputar o Joburg Open, no Randpark Golf Club, na África do Sul, Stephen Ferreira é o mais bem classificado ao final da primeira volta, suspensa devido a trovoada.

A iniciar a temporada no Circuito Europeu, a partir deste ano denominado DP World Tour, Stephen Ferreira, Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos conseguiram concluir a ronda inaugural, enquanto Pedro Figueiredo ficou no buraco 14, quando a competição foi interrompida.

Stephen Ferreira, neto de um português, mas nascido no Zimbabué, chegou a ocupar o segundo lugar do "leaderboard", mas acabou por ficar no "top 10" com um cartão com 68 pancadas, três abaixo do Par 71 do campo, na sequência de quatro "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 4, 9 e 12 contra apenas um "bogey" (uma acima) no 6.

Ricardo Melo Gouveia, de regresso ao principal circuito europeu, após garantir a subida por via do Challenge Tour, viveu uma estreia mais irregular e, apesar de ter cumprido o Par do traçado, registou cinco "birdies" nos buracos 2, 4, 6, 9 e 14 e outros tantos "bogeys" no 1, 7, 10, 11 e 18, figurando no 43.º lugar, empatado.

Menos feliz foi o algarvio Ricardo Santos, que iniciou a nova época com cinco "bogeys", nos buracos 2, 3, 4, 10 e 13 e um "birdie" no 14, para um primeiro "score" de 75 "shots", quatro acima do Par, as mesmas pancadas que Pedro Figueiredo soma, mas quando ainda tem quatro buracos por jogar e fechar a primeira ronda.