Stephen Ferreira falha o cut na África do Sul

Stephen Ferreira falhou esta sexta-feira o apuramento para as últimas duas voltas do Steyn City Championship, torneio do DP World Tour que está a decorrer no The Club at Steyn City, em Joanesburgo, África do Sul.

O representante nacional, descendente de um avô português, residente no Zimbabué, completou a segunda ronda com 70 pancadas, duas abaixo do Par, igualando o resultado do primeiro dia, mas não foi o suficiente para passar o cut.

Depois de registar três birdies (uma abaixo) nos buracos 3, 12 e 16 e um bogey (uma acima) no 6, Stephen Ferreira contabilizou um agregado de 140 shots (-4) e ficou fora do grupo dos 74 jogadores que se são vão manter em prova, todos com cinco abaixo do Par.

O sul-africano Shaun Norris, que havia concluído a jornada inaugural na segunda posição, entregou um cartão com 62 pancadas, dez abaixo do Par, e ascendeu ao comando do torneio com um total de 126 shots, três de vantagem sobre o anterior líder e compatriota, James Hart Du Preez.