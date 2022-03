Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo em ascensão na África do Sul

Num dia em que o também português Tomás Melo Gouveia falhou o cut (70+73), o sul-africano Deon Germishuys saltou para o comado do SDC Open

Os golfistas portugueses Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo protagonizaram este sábado exibições de grande nível no SDC Open, na África do Sul, e colocaram-se entre os 25 melhores à partida para a última volta do torneio do Challenge Tour.

Stephen Ferreira, nascido há 30 anos no Zimbabué, é o melhor classificado entre os representantes nacionais, ao figurar no 18.º lugar do "leaderboard", empatado com outros dois jogadores, mas detém uma vantagem mínima sobre o compatriota Pedro Figueiredo, na 21.ª posição do "leaderboard".

Ferreira fez uma volta muito feliz, pautada por sete "birdies" (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 7, 9, 12, 17 e 18 contra apenas um "bogey" no 13, para um "score" de 66 pancadas e um agregado de 205 "shots" (71+68+66), 11 abaixo do Par.

Já Pedro Figueiredo, que na sexta-feira viu a sua segunda ronda no Elements Private Golf Reserve ser suspensa primeiro pela trovoada e depois por falta de luz natural, só hoje terminou os primeiros 36 buracos para assegurar uma vaga entre os 68 jogadores apurados para as últimas duas voltas.

Depois de reagir bem à interrupção, o profissional de Azeitão elevou hoje ainda mais o seu nível na terceira jornada e assinou sete "birdies" nos buracos 2, 6, 13, 14, 15, 17 e 18 e dois "bogeys" no 8 e 10 para contabilizar um total de 206 pancadas (70+69+67), 10 abaixo do Par.

Num dia em que o também português Tomás Melo Gouveia falhou o cut (70+73), o sul-africano Deon Germishuys saltou para o comado do SDC Open, disputado por 216 jogadores em dois campos, Elements Private Golf Reserve e o Zebula Golf Estate & Spa, ao registar um agregado de 197 pancadas (66+68+63), 19 abaixo do Par, duas de vantagem sobre o inglês Marco Penge e o compatriota Ruan Conradie, que partilham a segunda posição.