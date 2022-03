Stephen Ferreira arranca com 68 pancadas no Limpopo Championship

Stephen Ferreira, de 30 anos, conseguiu seis "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 5, 9, 13, 14 e 15, e dois "bogey" (uma acima) no 8 e 11, terminando a primeira volta com 68 "shots", quatro abaixo do par do campo, no grupo dos 30.º classificados da prova

Stephen Ferreira cumpriu hoje com 68 pancadas a primeira volta no Limpopo Championship em golfe, na África do Sul, e é o melhor luso na competição.

Stephen Ferreira, de 30 anos, conseguiu seis "birdies" (uma abaixo) nos buracos 1, 5, 9, 13, 14 e 15, e dois "bogey" (uma acima) no 8 e 11, terminando a primeira volta com 68 "shots", quatro abaixo do par do campo, no grupo dos 30.º classificados da prova.

Já Tomas Gouveia teve um desempenho mais discreto no arranque da competição, terminando com 74 pancadas, duas acima do par do campo, devido a três "bogey" e um "double bogey" (duas acima), apesar dos três "birdies". O golfista está no grupo dos 155.º classificados.

Quanto a Pedro Figueiredo efetuou 75 pancadas e está no grupo dos 174.º classificados. O português registou quatro "bogey" e um "double bogey" ou mais, com os quatro "birdies" a não serem suficiente para atenuar uma primeira volta com três acima do par.

A competição é liderada por um grupo de seis jogadores, todos com 65 pancadas, sete abaixo do par do campo. O alemão Freddy Schott, o britânico Jonathan Thomson, o sul-africano Hennie du Plessis e os espanhóis Jordi Garcia, Emílio Banco e Ivan Gutierrez vão entrar na segunda volta na frente da prova.