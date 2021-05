Stephen Ferreira alcança 14.º lugar no Cape Town Open

O Cape Town Open foi ganho pelo sul-africano JC Ritchie.

O golfista profissional português Stephen Ferreira alcançou este domingo o 14.º lugar, empatado, no Cape Town Open, torneio pontuável para o Challenge Tour que decorreu no Royal Cape Golf Country, na Cidade do Cabo, África do Sul.

Ferreira, nascido no Zimbabué, descendente de um avô materno português, concluiu as quatro voltas do torneio sul-africano com um agregado de 279 pancadas, nove abaixo do Par, integrando, assim, o grupo de oito golfistas que partilharam a 14.ª posição do leaderboard.

O profissional, de 29 anos, havia encerrado o terceiro dia de competição no 43.º posto, mas este domingo assinou o melhor score da jornada, ao entregar um cartão com 65 shots, graças a birdie (uma abaixo) nos buracos 2, 7, 10, 12, 16 e 18, "eagle" (duas abaixo) no 11 e bogey (uma acima) no 15.

O Cape Town Open foi ganho pelo sul-africano JC Ritchie, que, depois de totalizar as mesmas 274 pancadas (-14) do compatriota Jacques Blaauw, conquistou no primeiro buraco do play-off o seu segundo título do Challenge Tour, após o triunfo no Limpopo Championship, em 2020.