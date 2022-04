Squash: Seleção Nacional feminina inicia terceira divisão do Europeu a vencer

A Seleção Nacional feminina de squash estreou-se, esta quarta-feira, no grupo C da terceira divisão do Europeu com triunfo, por 3-0, sobre o Mónaco, em prova a decorrer na Eslovénia.

Em Ljubliana, Sofia Aveiro Pita venceu Anne Baldoni por 11-1, 11-2 e 11-2, Mariana Martins superiorizou-se facilmente a Camilla Zerbo por 11-1, 11-3 e 11-2, enquanto Maria Arseniev também passeou ante Natalia Berrin, com 11-1, 11-1 e 11-3.

No outro desafio da poule, o Mónaco já tinha perdido, por 3-0, ante a Suécia, que na quinta-feira discute o primeiro lugar da série com Portugal.

Os dois primeiros de cada uma das quatro séries avançam para a discussão das oito seleções mais fortes, sendo que as duas melhores sobem à segunda divisão, o objetivo assumido pelas portuguesas, que terão na Dinamarca e Itália as principais adversárias ao sonho.

Adiado de 2020 para 2021, e depois cancelado, este Europeu marca o fim de uma ausência de décadas das portuguesas a competir fora do país, depois do quarto posto em 2019, em Lisboa, com a equipa mais jovem da prova.