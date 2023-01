Sporting perde na final da Taça Ibérica de râguebi feminino

Sporting falha Taça Ibérica de râguebi feminino pelo terceiro ano consecutivo.

O Sporting falhou, este domingo, pelo terceiro ano consecutivo, a conquista da Taça Ibérica de râguebi feminino, após perder com o Universitário de Sevilha, por 27-5, no campo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

As campeãs espanholas já venciam ao intervalo por 12-0 e, com um total de quatro ensaios, duas transformações e uma penalidade, conquistaram o seu primeiro título ibérico, o quarto para a Espanha desde que a competição começou a ser disputada, em 2017/18.

O único ensaio das campeãs portuguesas foi obtido já na última jogada do encontro, pela pilar brasileira Franciele Barros Martinsi, estabelecendo o resultado final.

Com dois títulos conquistados, em 2018/19 e 2019/20, a leoas continuam, no entanto, a ser o clube com mais Taças Ibéricas no seu historial, enquanto os títulos espanhóis estão distribuídos por Olímpico Pozuelo, Sevilha RC, Cisneros e Universitário de Sevilha.

Historial da Taça Ibérica de râguebi feminino:

2022/23 - Universitário de Sevilha

2021/22 - Cisneros

2020/21 - Sevilha RC

2019/20 - Sporting

2018/19 - Sporting

2017/18 - Olímpico Pozuelo