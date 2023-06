Sporting na final do play-off do campeonato nacional de ténis de mesa

Venceu o Ponta do Pargo por 3-0, no segundo jogo da meia-final.

O Sporting apurou-se para a final do play-off do campeonato nacional de ténis de mesa, ao vencer o Ponta do Pargo por 3-0, no segundo jogo da meia-final.

Os leões bateram o Ponta do Pargo por 3-0, o mesmo resultado do primeiro jogo, e desta feita nem cederam qualquer set, começando por Diogo Carvalho e Diogo Silva, ante João Seduvém e Rodolfo Pedra.

Seguiu-se novo 3-0 de Diogo Chen ante Seduvén e Bode Abiodun aplicou o mesmo resultado a Jide Ogidiolu.

Ainda este sábado, o São Roque, segundo na fase regular, bateu outra equipa da Madeira, o 1.º Maio, por 3-1, ficando em vantagem na outra meia-final, cujo segundo jogo está marcado para domingo, às 10h00, com um terceiro e decisivo, se necessário, agendado para as 17h00.

Tiago Li e André Silva bateram Artur Silva e Marco Rodrigues por 3-0, a abrir, e Gonçalo Gomes empatou a contenda, com um 3-0 a André Silva, mas Humberto Júnior, face a Rodrigues (3-0), e Li, perante Artur Silva (3-0), resolveram para o São Roque.

Depois de encerrar a fase regular só com vitórias (em 18 jogos), os heptacampeões em título, e já vencedores da Taça de Portugal, aguardam adversário na final do play-off, que arranca em 17 de junho para decidir o vencedor da 1.ª divisão 2022/23.