Sporting lidera nacionais masculino e feminino de natação, Benfica com recorde

O Sporting lidera o campeonato nacional masculino e feminino de natação pura cumprido o primeiro dia de competição nas piscinas do Jamor, em Oeiras, marcado pelo recorde nacional do Benfica em 4x100 livres.

No final da sessão da manhã, Diogo Lebre, Diogo Ribeiro (júnior), Diogo Costa e Miguel Nascimento fixaram o novo melhor registo português da história em 3.20,94 minutos.

Este registo supera em quase quatro segundos o anterior máximo (3.24,33), que pertencia ao quarteto do FC Porto composto por Paulo Santos, João Carvalho, Carlos Santos e Rui Vilar e tinha sido estabelecido em 19 de julho de 2009, em Faro.

Igualmente nesta prova, o Sporting (Gustavo Ribeiro, Igor Mogne, Francisco Santos e Tiago Costa), que terminou no segundo lugar, superou o recorde nacional de seniores (3.24,34), que já pertencia à equipa 'leonina' desde 13 de abril de 2019 (3.25,00), também nos Campeonatos da 1.º divisão no Jamor.

Quanto estão disputadas 18 das 38 provas, o Sporting comanda nos homens com 422 pontos, à frente do Benfica, com 369, e do FC Porto, com 354.

As "leoas" estão na frente também na competição feminina, com 432 pontos, seguidas do FC Porto, com 393 pontos, e das campeãs nacionais em título, o Algés, com 345.

Como não se realizaram os campeonatos de 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia de covid-19, os 15 clubes participantes este ano são os nove melhores de 2018/19, bem como os três mais fortes do nacional de clubes da segunda divisão nessa época e na seguinte.