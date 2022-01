Sporting e Mirandela conquistam a Taça de Portugal em ténis de mesa

Prova decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo.

O Sporting, em masculinos, e o CTM Mirandela, em femininos, venceram este domingo a Taça de Portugal de ténis de mesa, que decorreu este fim de semana no Centro Cultural de Viana do Castelo.

A equipa leonina venceu na final o GDCS Juncal por 3-0, tendo alcançado na fase final quatro triunfos pela diferença máxima, frente ao GDCS Juncal, AR Novelense, ADC Ponta do Pargo e GD Toledos.

No setor feminino, o CTM Mirandela garantiu o título com um triunfo por 3-2, num encontro em que teve como adversário a equipa açoriana do Juncal, que disputou as duas finais.

O Sporting somou a sua 33.ª Taça de Portugal, enquanto o CTM Mirandela ergueu o troféu pela 25.ª vez.

Resultados:

- Final masculina:

Sporting - GDCS Juncal, 3-0

Diogo Carvalho - José Magalhães, 3-2 (11-7, 11-3, 10-12, 7-11, 11-7)

Bode Abiodun - Kiill Shvets, 3-2 (7-11, 11-4, 11-7, 9-11, 12-10)

Bode Abiodun/Diogo Silva - Chernov Kostantin/José Magalhães, 3-1 (11-8, 11-6, 3-11, 11-3)

- Final feminina:

CTM Mirandela - GDCS Juncal, 3-2

Rita Fins - Janet Effiom, 3-0 (11-6, 11-8, 11-5)

Annamaria Erdelyi - Tatiana Garnova, 1-3 (5-11, 11-9, 6-11, 9-11)

Inês Salgado/Rita Fins - Raquel Andrade/Tatiana Garnova, 1-3 (8-11, 9-11, 12-10, 7-11)

Annamaria Erdelyi - Raquel Andrade, 3-0 (11-8, 11-4, 11-8)

Inês Salgado - Janet Effiom, 3-2 (12-10, 16-14, 8-11, 7-11, 11-4)