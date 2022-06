Sporting é heptcampeão de ténis de mesa

Este foi o 39.º título de campeão do Sporting no ténis de mesa.

O Sporting sagrou-se heptacampeão nacional de ténis de mesa ao vencer os açorianos do Juncal, novamente por 3-0, no segundo jogo da final do play-off, disputado em Lisboa.

Claramente favoritos, os leões começaram por ganhar o embate de pares, com Diogo Carvalho e Diogo Silva a baterem os russos Chernov Konstantin e Kirill Shvets por 11-4, 11-6 e 11-5.

No segundo desafio, o nigeriano Bode Abiodun superiorizou-se a Kirill Shvets por 11-8, 11-8 e 11-5, enquanto no terceiro e último embate Diogo Carvalho resolveu o seu desafio ante José Magalhães com um triunfo por 11-7, 11-3 e 11-5.

Nos dois jogos da final, o Sporting concedeu apenas dois sets, no desafio de pares disputado nos Açores, onde os lisboetas ganharam por 3-2.

Em 9 de janeiro, o Sporting tinha conquistado a Taça de Portugal, batendo o mesmo Juncal por idêntico 3-0.