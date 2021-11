Sporting domina estafetas no segundo dia dos Nacionais de piscina curta

Redação com Lusa

Leões dominaram Campeonatos Nacionais de piscina curta este sábado, em Leiria~.

O Sporting venceu este sábado as quatro estafetas no segundo dia dos Campeonatos Nacionais de piscina curta, em Leiria, com destaque para o recorde nacional conseguido nos 4x50 metros estilos.

Francisco Santos, Tiago Costa, Francisco Quintas e Alexis Santos nadaram distância em 1.38,14 minutos, retirando 19 centésimos ao anterior máximo, que pertencia aos leões desde 22 de dezembro de 2018.

O Sporting venceu ainda os 4x50 metros estilos femininos e os 4x200 livres nos dois setores, num dia em que Fernando Sousa (União Piedense) conseguiu mínimos para os Mundiais de piscina curta, nos 100 mariposa, com uma marca de 51,30.

José Paulo Lopes (Sporting de Braga) somou o terceiro título individual, ao vencer os 400 metros estilos, tal como Mariana Cunha (Colégio Efanor), que hoje triunfou nos 100 mariposa e 200 estilos.

Diana Durães (Benfica), nos 400 metros livres, Angélica André (FC Porto), nos 200 bruços, Ana Rodrigues (Desportiva de Viana), nos 50 livres, Francisco Quintas (Sporting), nos 200 bruços, e Miguel Nascimento (Benfica), nos 50 livres, somaram o segundo título.

Alexis Santos (Sporting), nos 50 metros costas, Gabriel Lopes (Louzan), nos 200 estilos, e Rafaela Azevedo (Algés), nos 50 costas, conquistaram os restantes títulos em disputa.