Sporting derrotado pelo TTC Neu-Ulm na Liga dos Campeões de ténis de mesa

Redação com Lusa

Sporting perde na Alemanha para a Champions de ténis de mesa.

O Sporting voltou, este domingo, a perder com o TTC Neu-Ulm, na Alemanha, por 3-1, continuando em último lugar do Grupo C da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Em Lisboa, os leões já tinham perdido com o adversário germânico e na visita à Polónia, para jogar com o KS Dekorglass Dzialdowo, também foram derrotados, pelo que o Sporting soma por derrotas os três jogos realizados, ficando sem hipóteses matemáticas de ganhar o grupo.

Começou bem Diogo Chen, ante Tomakazu Harimoto, vencendo o primeiro ponto por 11-4. Depois, Harimoto ganhou as três partidas seguintes, com 11-5, 11-4 e 11-7.

Depois foi a vez de Diogo Silva ir a jogo, tendo pela frente o muito experiente Dimitrij Ovtcharov, que lhe ganhou por 3-0, com parciais de 11-8, 11-4 e 11-4.

O ponto sportinguista foi assegurado por Diogo Carvalho, que superou Yaroslav Zhmudenko por 3-0, com 11-9, 11-7 e 11-5.

A segunda volta de jogadores colocou frente a frente Diogo Silva e Tomakazu Harimoto, que 'não deu hipóteses' e triunfou por claros 3-0 (11-3, 11-6, 11-3).

O Sporting só volta a jogar em 17 de dezembro, quando receber o KS Dekorglass Dzialdowo.

Antes, dia 13, os polacos recebem o TTC Neu-Ulm, um embate essencial para ainda terem esperanças de ganhar o grupo.

O TTC Neu-Ulm lidera, com seis pontos e um jogo por disputar, seguido por KS Dekorglass Dzialdowo, com três (dois jogos por disputar) e Sporting, também com três (um jogo por disputar).