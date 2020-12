Sporting batido na Taça Ibérica de râguebi feminino pelo Sevilha RC

A equipa feminina de râguebi do Sporting falhou este sábado o objetivo de conquistar a Taça Ibérica pelo terceiro ano consecutivo, ao perder, em Lisboa, com as espanholas do Sevilha RC, por 34-5.

O único ensaio das campeãs portuguesas foi alcançado no último lance da primeira parte, mas apesar da "injeção" anímica, o Sporting não conseguiu recuperar da desvantagem de 24-5 ao intervalo e acabou por ceder mais dois ensaios às espanholas no segundo tempo.

O Sporting continua a ser o clube com mais títulos na competição, somando dois troféus nas quatro edições já disputadas, mais um do que as formações espanholas do Olímpico Pozuelo e, agora, do Sevilha RC.